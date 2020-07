Eric Bledsoe positif au Covid, les Bucks ne sont pas inquiets

On n'imagine pas les Milwaukee Bucks atteindre les Finales NBA pour la première fois depuis 46 ans sans un bon Eric Bledsoe. Ou même sans Eric Bledsoe tout court. Le meneur du Wisconsin va tout faire pour participer à la reprise de la saison du côté d'Orlando, mais il fait partie du lot de joueurs récemment testés positifs au Covid-19, annonce Yahoo Sports. Pas encore autorisé à entrer dans la bulle, Bledsoe est en quarantaine et attend désormais de satisfaire le protocole et d'être débarrassé du virus pour rejoindre Giannis Antetokounmpo et les autres en Floride.

Le plus probable est qu'Eric Bledsoe rejoigne les Bucks avant le début de la saison. Le membre du meilleur cinq défensif de la saison passée est asymptomatique. Malgré les quelques critiques sur son impact en playoffs, Mike Budenholzer sait que l'ancien joueur des Phoenix Suns est extrêmement précieux, lui qui tournait à 15.4 points, 5.4 passes et 4.9 rebonds de moyenne avant l'interruption de la saison.

Dans l'éventualité où Eric Bledsoe n'arriverait pas à réunir les critères sanitaires pour entrer dans la bulle, les Bucks devront s'appuyer un peu plus sur George Hill, qui n'est pas le pire des meneurs back-up dans la ligue.

Ces derniers jours, Russell Westbrook et Harrison Barnes ont eux été testés positifs au Covid-19 et attendent également que leur santé s'améliorent pour rejoindre les Houston Rockets et les Sacramento Kings.

