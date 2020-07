Coup dur pour Zion Williamson et les New Orleans Pelicans. Il a dû quitter la bulle NBA d'Orlando pour un souci médical dans sa famille.

Zion Williamson a dû quitter la bulle d’Orlando. La star des New Orleans Pelicans doit rejoindre sa famille pour des raisons médicales et compte bien rejoindre son équipe plus tard.

« Nous soutenons la décision de Zion de quitter le campus NBA pour être avec sa famille », a expliqué David Griffin dans le communiqué des Pelicans. « Par respect pour la famille Williamson, nous ne ferons pas d’autres commentaires pour le moment. »

Bien évidemment, ce type de situation avait été prévu par la NBA. Si les sorties de la bulle sont proscrites, les joueurs peuvent la quitter pour des raisons de maladie ou d’urgence familiale, sans qu’ils ne soient sanctionnés.

Zion Williamson comptant revenir ultérieurement pour jouer avec les New Orleans Pelicans, il devra se soumettre à un protocole de sécurité. Histoire d’être sûr qu’il n’ « importe » pas le virus dans la bulle. La NBA prévoit une quarantaine de quatre jours à partir du retour si le joueur est parti depuis moins de sept jours et a été testé négatif pour le Covid-19 chaque jour où il a été absent. Si le joueur des Pelicans venait à quitter le campus plus longtemps, il lui faudra être testé tous les jours et être négatif au moins les sept jours précédant son retour. S’il ne coche pas toutes ces cases, la quarantaine durera dix jours.

Dans le meilleur des cas, l’absence de Zion Williamson sera donc égale au temps passé hors de la bulle et les quatre jours de quarantaine.

Les New Orleans Pelicans n’ont donné aucune indication sur le temps d’absence de leur star. Espérons, pour la famille tout d’abord, mais aussi pour l’équipe, que cette situation sera vite réglée. New Orleans a 3,5 matches de retard sur l’actuel 8ème à l’Ouest, les Grizzlies, et aura grand besoin de sa pépite. Surtout qu'on annonçait un grand Zion pour cette fin de saison.

Les Stats de Zion Williamson