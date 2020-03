La saison des Golden State Warriors est pleine de désillusions, entre les blessures de Stephen Curry ou Draymond Green et surtout les résultats catastrophiques. Au milieu de ce marasme, un rayon de soleil. Un rookie, inattendu, drafté au second tour et pourtant déjà performant. Eric Paschall, 41ème choix de la draft 2019, se fait sa place à San Francisco. Il compile 14 points et 4 rebonds de moyenne après 59 matches. Mais plus que ses performances sur le terrain, c’est son attitude qui a séduit les triples-champions NBA.

« Honnêtement, c’est comme coach Steph et Klay [Thompson] et c’est mon plus beau compliment », note Steve Kerr. « Il n’y a aucune maintenance à faire avec lui. Il a été très bien coaché et éduqué auparavant. Nous avons de la chance de l’avoir. C’est génial de voir un gars mature comme lui. Vous pouvez le regarder dans les yeux, lui dire la vérité et il va juste hocher la tête en disant ‘oui’ avant d’appliquer ce qui lui est demandé. Pas d’émotions, pas de colère. »

Green a confié qu’Eric Paschall « est fait pour jouer en NBA », un sentiment aussi partagé par Curry. Nul doute que le jeune joueur de 23 ans sera encore dans la rotation des Warriors même lorsque ces derniers repartiront à la conquête du titre la saison prochaine.