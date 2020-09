Retrouvez toutes les dates et les horaires des matches des finales NBA 2020 entre les Los Angeles Lakers et le Miami Heat.

Les finales NBA sont enfin là ! Qui l’aurait cru, après cinq mois d’arrêt, une épidémie de COVID-19 qui n’en finit pas et des compétitions sportives annulées les unes après les autres. Mais la ligue a réussi son pari. Les Los Angeles Lakers et le Miami Heat vont donc se défier pour le titre. Comme d’habitude, on va sagement mettre son réveil la nuit pour apprécier ce duel au sommet. On vous donne les dates aux heures françaises.

Le calendrier des finales NBA

Jeudi 1er octobre, Game 1 : Heat @ Lakers à 3 heures du matin

Samedi 3 octobre, Game 2 : Heat @ Lakers à 3 heures du matin

Mardi 5 octobre, Game 3 : Lakers @ Heat à 1 heures 30 du matin

Jeudi 7 octobre, Game 4 : Lakers @ Heat à 3 heures du matin

Dimanche 10 octobre, Game 5 (si nécessaire) : Heat @ Lakers à 3 heures du matin

Mardi 12 octobre, Game 6 (si nécessaire) : Lakers @ Heat à 1 heures 30 du matin

Jeudi 14 octobre, Game 7 (si nécessaire) : Heat @ Lakers à 3 heures du matin

Allez, bon courage à tous.