Frank Ntilikina bientôt avec Hayes et Doumbouya à Detroit ?

Les Detroit Pistons vont-ils prendre un accent français encore plus prononcé ? Selon SNY, Frank Ntilikina pourraient rejoindre la franchise du Michigan, où évoluent déjà ses amis et compatriotes Killian Hayes et Sekou Doumbouya. Il fait partie des joueurs qui auraient été discuté dans le cadre d’un transfert de Derrick Rose vers les New York Knicks.

Derrick Rose : son transfert est imminent, retrouvailles en vue !

Ntilikina, 22 ans, a été écarté de la rotation de Tom Thibodeau. Il n’a joué que quatre matches cette saison (4,5 points). Et il arrive en fin de contrat. L’ancien strasbourgeois, huitième choix de la draft 2017, ne s’est jamais imposé aux Knicks. Il a clairement besoin d’un nouveau départ.

Detroit peut représenter une opportunité intéressante pour lui. La franchise est en reconstruction. Elle mise sur ses jeunes. Avec des places à prendre. Notamment dans le backcourt. Hayes, septième choix cette saison, est blessé pendant encore plusieurs semaines. Rose devrait donc partir. Frank Ntilikina pourrait jouer sur les postes 1 et 2 en apportant de la défense, ce qui plairait probablement au coach Dwane Casey. Et il serait sans doute très heureux à l'idée de retrouver des amis à lui.

Les Pistons ne se contenteront peut-être pas de récupérer le Français si jamais Derrick Rose venait bel et bien à être envoyé aux Knicks. Ils demanderont sans doute un pick, ce que les New-yorkais ne céderont probablement pas. Sauf si c’est un choix au second tour.