Derrick Rose : son transfert est imminent, retrouvailles en vue !

Derrick Rose et les Detroit Pistons sont sur la même longueur d’ondes. Le joueur et la franchise comprennent qu’il est dans leur intérêt commun de mettre fin à leur aventure. Selon Shams Charania de The Athletic, l’équipe du Michigan serait très proche de transférer le vétéran vers les New York Knicks. Les deux équipes devraient trouver un accord d’ici peu.

Ce serait un nouveau départ aux allures de retour aux sources pour l’ancien MVP. En effet, il retrouverait Tom Thibodeau, son coach lors de ses plus belles saisons aux Chicago Bulls, mais aussi les Knicks, une organisation qu’il a déjà côtoyé une saison entre 2016 et 2017.

D-Rose évolue aux Pistons depuis l’an dernier mais l’équipe de Detroit prend désormais une nouvelle direction. Elle va laisser la place aux jeunes pour entamer sa reconstruction. Et le meneur back-up, encore très productif dans son rôle de sixième homme, est l’un de ses principaux atouts sur le marché. Il était notamment convoité par les Los Angeles Clippers.

Les Knicks, à l’inverse des Pistons, aimeraient accélérer un peu leur processus. Ils sont aussi en chantier mais le début de saison est plutôt encourageant. En effet, la franchise de Manhattan est actuellement septième à l’Est avec 11 victoires et 13 défaites au compteur. Le joueur de 32 ans va pouvoir apporter du scoring en sortie de banc, voire même dans le cinq majeur, tout en épaulant les prospects prometteurs de NY.

Il tourne à plus de 14 points et 4 passes depuis la reprise. Mais Derrick Rose n’a pas joué les trois derniers matches. L’un pour un mal de ventre et l’autre pour des raisons personnelles. Ce qui renforce l’hypothèse au sujet de son transfert est imminent.