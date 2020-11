Fred VanVleet prévient : sa priorité n’est pas Toronto, mais l’oseille

En deux ans, Fred VanVleet a complètement changé de dimension. De joueur non drafté en 2016 et promis à la G-League, l'ancien meneur de Wichita State est devenu un élement-clé d'une équipe championne NBA et un arrière parmi les plus fiables de la ligue. En fin de contrat, VanVleet est parfaitement conscient de sa qualité et de sa valeur. Il a beau se sentir bien à Toronto, il l'a décrété : il est l'heure de remplir le compte en banque.

Fred VanVleet, qui touchait 9 millions de dollars la saison dernière, ira vraisemblablement au plus offrant. C'est ce qu'il a expliqué à JJ Redick dans son podcast "The Old Man and the Three".

"Je vais essayer de me faire payer. Je n'ai pas besoin de rappeler aux gens que la victoire est importante pour moi. S'ils font leurs propres recherches, ils constateront que je n'ai jamais été dans une équipe avec un bilan négatif de toute ma vie. J'ai gagné un titre et il est maintenant l'heure d'encaisser. J'ai 26 ans, ça ne fait que quatre ans que je suis là, mais j'ai le sentiment que je suis sur le point de m'épanouir encore plus. Et même dans un rôle de leader. Ma réflexion ne sera pas uniquement tournée vers l'argent, mais il jouera un grand rôle. Je veux simplement sentir que l'équipe aura la même idée de ma valeur. Les franchises peuvent te dire ce qu'elles veulent sur ton importance, tant que les chiffres ne suivent pas, ça ne veut rien dire".

Fred VanVleet, de sérieux doutes sur sa capacité à porter seul une franchise ?

Fred VanVleet ne dit pas qu'il veut quitter les Raptors. Simplement, ils devront s'aligner sur les offres les plus élevées s'ils veulent vraiment le conserver. Avec Kyle Lowry qui fêtera ses 35 ans au printemps prochain, verrouiller VanVleet sur plusieurs saisons pour assurer la relève ne semble pas être une mauvaise idée pour Masai Ujiri.

En l'état actuel, on peut supposer que le meneur de 26 ans devrait pouvoir obtenir environ 80 millions de dollars sur 4 ans de la part des Raptors. Est-ce que ce sera suffisant ? Rien n'est moins sûr. Les Pistons, les Knicks et les Suns ont apparemment tous dans l'idée de l'approcher pour causer chiffres. Ils savent désormais tous qu'il ne faudra pas débarquer à la table des négociations la fleur au fusil.