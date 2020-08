Fred FranVleet, jackpot assuré pour le Monsieur Plus des Raptors !

La belle histoire continue pour Fred VanVleet. Mis en lumière par le parcours incroyable des Toronto Raptors la saison dernière, le meneur de jeu régale toujours autant. Malgré un statut de champion, la franchise californienne ne dispose pas forcément d'une grande attention médiatique. Les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers et les Milwaukee Bucks sont considérés comme les grands favoris pour le titre. Pas les Raptors. Le tenant du titre, malgré le deuxième meilleur bilan de la NBA, reste sous-estimé. Mais il ne s'agit pas vraiment d'un problème pour ce groupe. Pour la majorité des joueurs, ils ont toujours été sous-estimés. Et ils adorent cette situation. Ils adorent faire mentir les observateurs. Ils adorent prouver, encore et encore.

Sorti de quasiment nulle part, VanVleet correspond parfaitement à cette description. Superbe surprise du run des Raptors l'an dernier, le joueur de 26 ans a confirmé sur cette saison. Et surtout, depuis le début de cette bulle, il monte encore en puissance. Avec l'excellent bilan de Toronto dans la bulle en saison régulière (7 victoires pour 1 défaite) et ses performances, il a même fait partie de notre réflexion pour composer le deuxième meilleur 5 de Disney. Et sur le premier match des Playoffs, il a encore démontré qu'il était toujours prêt à répondre présent à ce moment de la compétition.

Fred VanVleet brille en Playoffs

En effet, la nuit dernière, les Raptors ont pris facilement le meilleur sur les Brooklyn Nets (134-110). Sans surprise, VanVleet a été à la hauteur de l’événement. Il a même sorti son meilleur match en carrière en Playoffs : 30 points et 11 passes décisives. En grande forme offensivement, il a ainsi affiché une adresse impressionnante à 11/15 aux tirs. Avec surtout un 8/10 à longue distance. Il est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire de Toronto à compiler 30 points (ou plus) et 10 passes décisives (ou plus) dans un match de Playoffs. Le tout avec seulement 1 turnover concédé. Pour ne rien gâcher, il a été parfait au moment de terminer le match afin de tuer les espoirs des Nets, revenus à seulement 9 points.

"Il n'y avait pas vraiment cette atmosphère de Playoffs, mais je pense que nous avons réussi à nous mettre dans la bonne ambiance. Je crois que notre concentration a été au maximum. Les gars étaient excités et énergiques. Après le titre remporté, on va dire qu'on était en paix tout au long de l'année. Et maintenant il est temps de passer à la vitesse supérieure. Je pense que nous avons été plutôt engagés. J'ai adoré notre énergie, notre attention et notre concentration. C'est tout ce que vous pouvez demander", a lancé Fred VanVleet pour ESPN.

Previews playoffs NBA : Toronto Raptors (2) vs Brooklyn Nets (7)

Et dans ces domaines, Fred VanVleet a été encore un exemple à suivre pour ses coéquipiers. Totalement engagé, il a tout donné des deux côtés du parquet. Et quand il se trouve dans une telle réussite offensive, le natif de Rockford réalise de très gros dégâts.

Un camion de dollars cet été

Il s'agit seulement du début des Playoffs, il ne faut donc pas s'emballer face à cette performance. Surtout qu'en face, malgré un énorme courage, les Nets sont tout de même limités. Cependant, VanVleet reste finalement dans la lignée de ses performances. Il a démontré tout au long de cette saison qu'il pouvait avoir un rôle important au sein d'un candidat au titre. En moyenne, il tourne à 17,6 points, 6,6 passes décisives et 3,8 rebonds en 35 minutes sur le parquet. Et cela sans même évoquer sa contribution sur le plan défensif. Autant dire qu'il ne s'agit pas d'un impact d'un joueur avec un salaire à 9 millions de dollars par an. Avec de telles prestations, il mérite bien plus.

Et son jackpot approche sérieusement ! Agent libre non-protégé cet été, VanVleet semble promis à énorme deal. Et autant le dire tout de suite, c'est donc amplement mérité. Car si certains joueurs ont la fâcheuse tendance à sortir la meilleure saison de leur carrière en "contract year", le joueur des Raptors affiche un potentiel réellement intéressant pour l'avenir. Pour le conserver, Toronto va devoir sortir le chéquier. Et vu ses performances, les dirigeants des Raptors ne devraient probablement pas hésiter longtemps sur le dossier Fred VanVleet.