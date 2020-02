Les Denver Nuggets soufflent le chaud et le froid depuis mi-octobre. Capable du meilleur comme du pire, l'équipe manque cruellement de constance malgré une 3e place à l'Ouest. L'effectif actuel peut-il atteindre les finales de conférence ? Aujourd'hui, il est très compliqué de l'affirmer, surtout avec la présence des deux équipes de Los Angeles. Il reste donc quelques heures aux dirigeants pour procéder à des ajustements. Et il semblerait que deux éléments soient candidats à un départ, Gary Harris et Malik Beasley.

S'il est un défenseur émérite, Gary Harris ne progresse plus offensivement. Pire, ses stats déclinent depuis trois ans avec un temps de jeu similaire. On peut également noter qu'il est souvent de passage à l'infirmerie (plus de 100 matches ratés en carrière en six saisons) et qu'il lui reste près de 57M à percevoir d'ici 2022. Denver étant intéressé par Jrue Holiday, des discussions pourraient débuter entre les deux franchises.

Les stats de Gary Harris