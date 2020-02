Jrue Holiday est l’un des joueurs phares susceptibles d’être transféré d’ici jeudi soir et il intéresserait deux très bonnes équipes, Miami et Denver.

Les New Orleans Pelicans viennent de récupérer Zion Williamson. Et même si l’équipe alterne le bon et le moins bon, elle semble promise à un avenir radieux. Néanmoins, elle est aussi désormais reléguée à quatre longueurs de la huitième place à l’Ouest. Avec quatre franchises à sauter avant de rejoindre le bon wagon pour les playoffs. Pas impossible mais délicat comme manœuvre. Peut-être qu’il est temps de jeter le drapeau blanc. Et d’anticiper la reconstruction autour de Zion, mais aussi de Brandon Ingram (FA protégé cet été) et de Lonzo Ball (dans un an). Alors autant libérer de la masse salariale. Pourquoi pas en transférant Jrue Holiday.

Pour un mix de toutes ces raisons, l’ancien All-Star est pressenti pour changer de club d’ici la deadline des trades NBA, jeudi soir. Et selon Zach Lowe, le combo guard est suivi de près par deux formations très ambitieuses : les Denver Nuggets et le Miami Heat.

Capable de jouer avec ou sans le ballon, de bien défendre, d’attaquer le cercle ou de tirer de loin, Jrue Holiday peut parfaitement compléter un effectif déjà solide. Mais reste à savoir ce que le Heat et les Nuggets sont prêts à offrir. Les Floridiens ne se sépareront pas de Tyler Herro par exemple. Kendrick Nunn et Duncan Robinson semblent déjà plus abordables. Pour les Nuggets, Juancho Hernangomez et Malik Beasley sont d’éventuelles monnaies d’échange. De même que Gary Harris, éventuellement. Dans tous les cas, un trade ne sera pas facile à mettre en place.