Quelle soirée événement ! Pour la première fois de son Histoire, la France accueillait un match de saison régulière. Plus précisément à Paris, à l'AccorHotels Arena de Bercy. Une grande fête pour tous les fans de basket de l'Hexagone. L'affiche opposait les Milwaukee Bucks, la meilleure équipe de la ligue actuellement, aux Charlotte Hornets de Nicolas Batum. L'ailier tricolore était d'ailleurs titulaire pour l'occasion. Il a compilé 5 points, 6 rebonds et 5 passes en 34 minutes. Mais la logique a été respectée. La franchise du Wisconsin a décroché son quarantième succès de la saison en venant à bout de celle de Caroline du Nord (116-103) après avoir couru au score pendant une majeure partie de la rencontre.

Un homme s'est distingué, et pas n'importe lequel. Le MVP Giannis Antetokounmpo a brillé devant le public parisien. 30 points, 16 rebonds et 6 passes. Encore une grande performance. Sous les yeux de Neymar et Kylian Mbappé, deux joueurs du PSG qu'il admire, le Grec a fait la différence dans le money time pour Milwaukee.

C'est la huitième défaite de suite pour Charlotte, bien portée par Malik Monk hier soir. Le jeune homme a battu son record en carrière en inscrivant 31 points. Insuffisant pour l'emporter. Sans avoir assisté à un match éblouissant, les fans français ont pu savourer ce premier passage à Paris. En attendant le prochain, dans un an...