Giannis Antetokounmpo explique pourquoi il est resté aux Bucks

Giannis Antetokounmpo est décidément un joueur à part. « Vraiment, vraiment rare et vraiment, vraiment unique », comme le définit son coach Mike Budenholzer. Des compliments qui pleuvent d’autant plus depuis que le double-MVP a fait le choix de prolonger l’aventure avec les Milwaukee Bucks pour cinq années de plus. Et 228 millions de dollars. Une décision qu’il explique aujourd’hui.

« C’est ici que je veux être. C’est ici que je veux élever mes enfants. Je me sens bien ici. Ma famille se sent bien ici donc ça me va. » « Je suis un homme de parole. C’est énorme. Je suis dans une équipe qui m’a fait confiance, qui a cru en moi, qui a pris soin de moi et de ma famille. J’ai toujours voulu leur rendre et c’est ce que j’essaye de faire depuis le premier jour. » « Il n’y aucun endroit où vous avez la certitude de gagner un titre. Mais je sais qui je suis et je suis un homme de parole. Ça me prendra dix ans, peut-être cinq ou peut-être même que je ne gagnerai jamais un titre. Mais quel que soit le scénario, je sais qui je suis, je connais mes valeurs et je reste attaché à ceux qui ont cru en moi. »

C’est beau. Giannis Antetokounmpo a toujours répété son attachement à Milwaukee et il l’a prouvé une fois de plus en signant son nouveau deal avant le coup d’envoi de la saison. Mettant ainsi fin aux rumeurs. Ce qui permet aux Bucks de se concentrer uniquement sur leur quête du titre. Une superstar à l’ancienne. Une superstar à part.

Giannis Antetokounmpo prolonge aux Bucks avec un contrat record !