Giannis Antetokounmpo prolonge aux Bucks avec un contrat record !

On n'y croyait plus trop et on avait tort. Giannis Antetokounmpo a mis fin aux rumeurs à son sujet en signant aujourd'hui une extension au super max avec les Milwaukee Bucks. Le montant est historique : 228 millions pour cinq saisons supplémentaires.

Breaking: Giannis Antetokounmpo says he is signing a contract extension with the Milwaukee Bucks. The two-time MVP will sign a five-year, $228.2 million supermax extension with the franchise, the largest deal in NBA history, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2020

Le double-MVP avait jusqu'au 21 décembre pour prolonger avec sa franchise. Le voilà donc lié à l'équipe du Wisconsin jusqu'en 2026, avec 256 millions à la clé. Il dispose tout de même d'une option pour tester le marché en 2025. Mais d'ici là, les Bucks ont donc le temps de voir venir. Ils vont pouvoir continuer à lutter sereinement dans leur quête de titre. En s'évitant la distraction d'un éventuel départ de leur meilleur joueur.

Une décision de Giannis Antetokounmpo qui fait plaisir à l'époque où les superstars quittent continuellement leur organisation. Il se sent bien à Milwaukee, il l'a répété plusieurs fois et il accorde donc sa confiance au management en prolongeant l'aventure aux Bucks. Il signe au passage le contrat le plus élevé de l'Histoire de la NBA.

Bucks‘ Giannis Antetokounmpo is signing a landmark NBA contract: Five years, $228.2 million. He remains a Milwaukee Buck: pic.twitter.com/jRHFi3HDOV — Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2020

Le Miami Heat, les Toronto Raptors ou encore les Golden State Warriors espéraient signer Giannis Antetokounmpo l'été prochain. Ces équipes devront se trouver une autre cible. Quant au Grec et ses coéquipiers, ils figureront une fois de plus parmi les prétendants au titre cette saison.

On a d'ailleurs hâte de le revoir en action (autrement qu'en présaison). Le jeune homme de 26 ans n'a cessé de progresser depuis son arrivée en NBA et il devrait continuer à le faire.