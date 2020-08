Giannis Antetokounmpo nommé DPOY… en attendant le MVP ?

Giannis Antetokounmpo dira sûrement qu’il échange volontiers toutes ses récompenses individuelles contre une bague de champion. Mais le Grec commence tout de même à se faire une très belle collection. Une collection très rare, même à l’échelle de la plus grande ligue du monde. Il est devenu le cinquième joueur de l’Histoire à avoir décroché le MVP et le DPOY au cours de sa carrière. En effet, la NBA révèle que la superstar des Milwaukee Bucks remporte le trophée de meilleur défenseur de l’année.

Il rejoint ainsi David Robinson, Kevin Garnett, Hakeem Olajuwon et Michael Jordan au sein du club très fermé. Il peut même devenir le troisième joueur à être nommé MVP et DPOY la même saison après MJ et « The Dream ». Il est effectivement le favori à sa propre succession pour le titre de meilleur joueur de la saison.

Patron de la défense la plus efficace du championnat, Giannis Antetokounmpo affiche un rating défensif de 96 points encaissés sur 100 possessions en saison régulière. Très loin devant les autres. Il pointe aussi à plus d’une interception et un contre. Sa nomination est donc sans surprise. Il termine d’ailleurs largement en tête du vote, loin devant Anthony Davis puis Rudy Gobert.

Une belle récompense pour ses gros efforts des deux côtés du terrain. Un trophée pour couronner sa mentalité de battant. Et une ligne de plus sur son CV qui s’étoffe de plus en plus.