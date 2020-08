La statistique qui place Giannis Antetokounmpo au-dessus de toutes les légendes

Déjà MVP en titre, Giannis Antetokounmpo va finir avec le PER le plus élevé de l’Histoire de la NBA, devant Michael Jordan ou Wilt Chamberlain.

Et ils veulent nous faire croire qu’il y a un débat pour le MVP. Alors que c’est évident, c’est Giannis Antetokounmpo qui doit être élu. LeBron James et James Harden – les deux autres finalistes pour le trophée – sont certes impressionnants. Mais le Grec sort l’une des saisons les plus incroyables de l’Histoire de la NBA. Pour preuve, cette statistique. Alors, oui, c’est simpliste de tout résumer à un seul chiffre. Ça n’a même aucun sens. Mais le chiffre en question n’ont plus, n’a aucun sens. Il témoigne juste des dingueries faites par le MVP sortant depuis octobre. Avec 31,91, il termine officiellement avec le plus haut PER de tous les temps.

Giannis Antetokounmpo will finish this season with the highest PER (31.91) in NBA History pic.twitter.com/iBvpG7Px5Y — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 13, 2020

Devant Wilt Chamberlain, la machine à stats. Devant Michael Jordan. Et même devant le King, pourtant l’un des all-around players les plus complets jamais vu sur un terrain de basket.

Les moyennes de Giannis Antetokounmpo ne peuvent plus bouger maintenant qu’il a été suspendu pour le dernier match de la saison (qu’il n’aurait sans doute pas joué). 29,5 points, 13,6 rebonds et 5,6 passes. Une interception et un contre – candidat au DPOY également. Avec évidemment le meilleur bilan de la ligue pour les Milwaukee Bucks. Pour la deuxième année de suite. D’où le doublé pour le Greek Freak. Allez, tous ensemble : M-V-P, M-V-P.