La NBA, c'est aussi des histoires, parfois belles et improbables. Celle de Giannis Antetokounmpo, fils d'immigrés nigérians en Grèce dont personne ou presque n'avait prévu qu'il deviendrait une superstar mondiale, est l'une des plus inspirantes depuis la création de la ligue. Il était donc logique que le cinéma s'intéresse à la génèse du Greek Freak.

Comme l'a confirmé le double MVP en titre, l'histoire de sa famille va être portée à l'écran, par les studios Disney. On ne sait pas encore quel degré de fidélité sera appliqué pour narrer l'enfance et le parcours de Giannis Antetokounmpo, mais il y aura dans tous les cas une forte inspiration.

Le joueur des Milwaukee Bucks a expliqué dans un tweet que les producteurs étaient déjà en quête de jeunes acteurs qui incarneront Giannis et son grand frère Thanasis. La fratrie ne se limite pas à ces deux-là puisque Giannis Antetokounmpo a un frère aîné, Francis, mais aussi deux autres plus jeunes, Kostas, récemment sacré champion NBA avec les Los Angeles Lakers, et Alex, 19 ans, qui évolue en Espagne à Murcie cette saison.

Disney is making a movie based on my family’s story and they are searching for actors to play me and my brother, Thanasis, in our younger days. No experience necessary! It helps if you resemble the handsome boys pictured below and have some basketball experience. SPREAD THE WORD!

