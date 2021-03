Giannis Antetokounmpo n'est pas capitaine d'une équipe pour le All-Star Game cette année. C'est bien dommage, parce que ses punchlines au moment de la Draft pour former les rosters étaient assez exceptionnelles. Le Greek Freak a en revanche été choisi en première position par LeBron James, opposé à Kevin Durant pour la sélection des teams jeudi soir. Antetokounmpo n'a pas pu suivre l'événement en direct, puisqu'il était occupé à affronter les Memphis Grizzlies.

A sa sortie de la rencontre, remportée sur le fil grâce à un shoot de Jrue Holiday, Giannis a été informé par les médias venus l'interroger qu'il allait évoluer avec la Team LeBron, en compagnie du King, mais aussi de Stephen Curry, Luka Doncic et Nikola Jokic. Amusé et excité, il a tenu à prévenir tout de suite les fans et, par conséquent l'autre capitaine Kevin Durant, qu'il y aurait zéro suspense sur l'issue de ce All-Star Game 2021.

"Je suis le 1st pick ? Yes ! Je n'ai pas encore sur mon téléphone. Est-ce que j'ai droit à une casquette ? Est-ce que je dois mettre un costume ? [...] C'est ça le cinq de départ ?! OK, c'est terminé les gars (rires). LeBron, moi, Steph, Luka et Jokic ? C'est un sacré cinq de départ".

All-Star Game : LeBron se fait une team de fou, le Jazz disrespecté ?

Face à ce cinq d'enfer, on retrouvera Kyrie Irving, Bradley Beal, Jayson Tatum, Kawhi Leonard et Joel Embiid. Pas mal du tout sur le papier, mais il est vrai un ton en-dessous en termes de palmarès individuel et collectif. Avec Giannis Antetokounmpo (deux fois), Stephen Curry (deux fois) et LeBron James (quatre fois), la Team LeBron compte déjà huit titres de MVP en saison régulière... Et si Nikola Jokic parvient à maintenir la cadence face à Joel Embiid notamment, il pourrait y avoir un titre individuel de plus dans quelques mois.