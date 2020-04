A l'heure où tout le monde aime donner son avis sur l'identité du meilleur joueur de tous les temps, Dwyane Wade est dans une situation particulière. Le jeune retraité est né et a grandi à Chicago en idolâtrant Michael Jordan, mais l'un des rares autres à pouvoir inquiéter MJ dans cette discussion, LeBron James, est l'un de ses meilleurs amis et un coéquipier avec lequel il a remporté deux titres de champion. Comment se positionner dans ce cas-là ?

Wade n'a pas cherché à esquiver lors du questions/réponses auquel il a participé avec les internautes de Bleacher Report.

"Le GOAT ? C'est Michael Jordan. Je l'ai vu gagner 6 titres de champion NBA. Celui qui m'a marqué, c'est celui de 1991, j'avais 9 ans et j'étais un gamin. Il m'a fait réaliser que c'est ce que voulais faire pour le reste de ma vie et le sentiment que je voulais procurer à ma ville et à ma famille".

Dwyane Wade a tout de même inclus LeBron James dans son cinq All-Time avec Michael Jordan, Kobe Bryant, Allen Iverson et Shaquille O'Neal.

"LeBron restera comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps", a précisé Wade.

Parmi les anciennes gloires, seul Bill Laimbeer a pour le moment clairement pris fait et cause pour LeBron James face à Michael Jordan.