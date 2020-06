On vous parlait mardi du mini drama en interne chez les Sacramento Kings, entre De'Aaron Fox et le père de Marvin Bagley. Au final, tout ça fait nettement moins de bruit que ce qui est survenu quelques heures plus tard autour de la franchise. Grant Napear, le commentateur historique des Kings, a été mis à pied par la chaîne KHTK sur laquelle il officiait depuis 1988.

Invité à s'exprimer sur le mouvement Black Lives Matter sur Twitter par DeMarcus Cousins, qui avait clairement une idée derrière la tête, Napear a répondu que "toutes les vies comptaient", un slogan parfois repris par les suprémacistes blancs aux Etats-Unis ou tout simplement par ceux qui ne soutiennent pas particulièrement l'action contre les discriminations et le racisme subis par la communauté afro-américaine.

Matt Barnes, passé par les Kings à deux reprises (en 2004 et en 2016), a sauté sur l'occasion pour poster ce commentaire sous la discussion :

"Je n'en attendais pas moins de la part d'un raciste caché".

Plus fort encore, sans doute, la réponse de Chris Webber, ancien joueur emblématique de la franchise entre 1998 et 2005.

"DeMarcus, nous savons depuis longtemps qui est Grant Napear. La franchise le sait également. Je leur ai dit à plusieurs reprises. Ils ont vu ce qu'il en était. Ils savent qui il est".

Grant Napear avait réagi dans un communiqué pour s'excuser de ses propos et plaider l'ignorance.

"Je ne suis pas aussi instruit au sujet de Black Lives Matter que je pensais l'être. Je ne savais absolument pas que dire que 'toutes les vies comptent' était à l'encontre du message que Black Lives Matter essaye de faire passer. Je souffre. J'ai 60 ans et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre".

Un mea culpa qui n'a visiblement pas ému son employeur. Grant Napear a démissionné, sentant sans doute qu'il serait compliqué de repartir comme si de rien n'était une fois sa mise à pied levée.