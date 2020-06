La tirade puissante de Gregg Popovich contre le racisme

Comme des millions de personnes à travers le monde, Gregg Popovich a été profondément meurtri, touché et choqué par la mort de George Floyd, noir américain étouffé par un policier blanc à Minneapolis. Une affaire scandaleuse sur laquelle il est revenu à travers une vidéo postée sur le compte Twitter des San Antonio Spurs.

« Bizarrement, le truc qui nous en apprend le plus sur cette tragédie, c’est le regard de l’officier de police [au moment où il tue George Floyd]. C’est important pour les blancs de voir à quel point il est nonchalant et détendu pendant toute la scène, sa main dans la poche, son genou sur la nuque d’un homme pour lui donner je ne sais quelle leçon, tout en pensant dans son esprit qu’il était dans son droit de faire ça et que c’était son devoir de policier.

En tant que blanc, je suis embarrassé rien qu’en pensant que quelque chose comme ça puisse arriver. On a assisté à un lynchage. On a tous vu des livres où les noirs sont pendus aux arbres… et on est choqués. Et bien là, c’est pareil. Je ne pensais jamais voir ça de mes propres yeux.

C’est comme les quartiers où l’on sait qu’il y a un coin dangereux et qu’il finirait par arriver un drame mais on ne fait rien. Puis un jour un gamin se fait tuer et on réclame que ça cesse. Et bien nous avons intérêt à vite dire stop parce que notre pays est en grandes difficultés et son premier problème est le racisme.

C’est aux blancs de se responsabiliser et de mener le changement. Nous devons le faire. Les noirs portent cette pression sur les épaules depuis 400 ans. Les seuls progrès que nous avons faits [dans ce domaine] depuis sont dus à la patience, à la persistance et aux efforts des noirs. C’est à nous de dénoncer, quelle que soit les conséquences. On ne doit rien laisser passer. »

“It’s got to be us that speak truth to power, that call it out no matter the consequences. We have to not let anything go. Our country is in trouble and the basic reason is race.”#SpursVoices pic.twitter.com/uTyOIzGnTg — San Antonio Spurs (@spurs) June 6, 2020

Un message fort venant de Gregg Popovich, l’un des coaches les plus mythiques et charismatiques de la NBA mais aussi l’un des plus éduqués. Espérons qu’il soit entendu.