La perf sportive anti-Covid est pour Pat Connaughton

Quoi que mini-Curry aurait aussi mérité

Le coup de gueule du jour est pour Evan Fournier

La vérité qui fait sourire est relevée par Enes Kanter

L'ami des animaux de la semaine : Josh Hart

Now you guys can text me! Make sure you guys text this number 202-217-0702 p.s all dog photos are accepted! pic.twitter.com/w28Mz0y7Ym

Le coup de polish du jour est pour Richard Jefferson sur Kyrie

"Kyrie's an assassin. He is a Mamba disciple. ... All he would do is watch old video clips of Kobe, old clips of Jordan." @Rjeff24 tells @OmarESPN Kyrie doesn't get enough credit for his approach to the game. https://t.co/eqcCOzgNzR

— SportsCenter (@SportsCenter) April 2, 2020