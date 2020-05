INSIDE : Terry Rozier rappe, Ibaka danse et les autres taffent

Le trophée du déconfiné heureux : Cheik Diallo

Le label Jamy de la blague de techos : Enes Kanter

LE GROS FACE DU JOUR

They were teaching him how to dunk on someone...and this happened 🤣 (via nolimitmally._, eli.cappalot, ricobanga_/IG) pic.twitter.com/RPYAtBHgra — Bleacher Report (@BleacherReport) May 11, 2020

La médaille du Taffeur-Danceur INSIDE : Serge Ibaka

Quant à la médaille du rappeur amateur, elle revient à Terry Rozier

Le trophée de l'amateur-taffeur INSIDE

TOP OF THE BACKBOARD. ✈️✈️ (via jumpmanebig/IG) pic.twitter.com/OfUEY6XGwb — House of Highlights (@HoHighlights) May 11, 2020

Mais on a hésité à le donner à cette demoiselle à la main gauche très sure...

Souvenir... ^^

C'est vrai que c'est bon de le rappeler aussi...

Brad Beal was averaging 30.5 PPG in 2019-20. With John Wall out since December 2018, he's been proving he's the real deal solo too. pic.twitter.com/sSaQ3kKIjF — Bleacher Report (@BleacherReport) May 12, 2020

Enfin, bienvenue à LeBarn James