Isaiah Thomas n’est plus « brisé », qui pour relancer l’ancien All-Star ?

Isaiah Thomas n'est pas fini et il entend le prouver. Trois ans après son triste départ de Boston, peut-il redevenir celui qu'il était ?

Lorsque l'un des leurs se retrouve inexplicablement sans équipe, les joueurs se lancent souvent dans des opérations de communication pour que la situation change. On se souvient que beaucoup s'offusquaient du fait que Carmelo Anthony n'ait pas d'équipe pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que les Portland Trail Blazers lui redonnent une chance. Idem pour le vétéran Jamal Crawford, relancé par les Brooklyn Nets pour un petit match dans la bulle la saison dernière. Isaiah Thomas pourra-t-il bénéficier de la même chose ?

La descente aux enfers sportive de l'ancien meneur des Boston Celtics a été spectaculaire depuis son trade vers Cleveland en 2017, dans un échange avec Kyrie Irving. Après avoir magnifiquement tenu sa place en playoffs au lendemain de la mort de sa soeur, le tout malgré une blessure, Isaiah Thomas avait de bonnes chances de signer un contrat autour des 100 millions de dollars avec Boston. Danny Ainge en a décidé autrement et les pépins se sont multipliés depuis pour "IT", passé par Cleveland, les Lakers, les Nuggets et dernièrement les Wizards, sans jamais se montrer assez convaincant pour être conservé.

Isaiah Thomas, chronologie d'une débandade

Aujourd'hui, Isaiah Thomas est sans contrat. Mais au moins cette longue période d'inactivité a semble-t-il permis au All-Star (à deux reprises) de se refaire la cerise physiquement (il a longtemps souffert d'une blessure à la hanche) et d'impressionner quelques observateurs. Selon Chris Mannix de SI, Thomas n'a pas été en aussi bonne forme depuis longtemps.

"J'ai parlé à des gens qui ont vu Isaiah Thomas jouer ou qui ont joué avec lui ces derniers mois. Il y a consensus : il est différent. Il ne sera peut-être plus jamais le joueur qu'il était à Boston. Mais il est bien meilleur que le joueur brisé que l'on a vu ces dernières saisons".

Un tweet qui n'a pas manqué de faire réagir l'intéressé, plus amusé que vexé par le qualificatif utilisé par Mannix.

"Haha, 'le joueur brisé'. Tu as raison là-dessus. Mais j'étais quand même toujours productif sur une jambe. Je suis de retour désormais et je suis prêt à accepter n'importe quel rôle pour aider une équipe".

Isaiah Thomas n'a que 31 ans et, on l'espère, quelques bonnes années devant lui. Il lui faut maintenant trouver l'équipe qui pourra lui offrir cette opportunité. On aurait bien proposé les Boston Celtics, mais pas sûr que la relation avec Danny Ainge soit réparée...

Parmi les équipes un peu ambitieuses, avec éventuellement une place en 2e ou 3e meneur, on peut penser aux Toronto Raptors ou aux Philadelphie Sixers. Mais s'il vise la rédemption, Isaiah Thomas devra peut-être viser un employeur plus modeste dans un premier temps, à l'image de ce que Derrick Rose avait pu faire après son départ des Knicks, en retrouvant la forme sous le maillot des Minnesota Timberwolves.

