Jamal Crawford est encore archi-chaud, le laisser libre est criminel

Il y a un tout petit peu plus d'un an, Jamal Crawford était encore capable de marquer 51 points dans un match NBA. Le 9 avril 2019, l'arrière est ainsi devenu le joueur le plus âgé à dépasser les 50 points, devant Michael Jordan, mais aussi le remplaçant le plus prolifique de l'histoire sur un match, devant Nick Anderson.

Comment un joueur, même quadra, capable de scorer autant (à 60% qui plus est) et de compiler au passage 5 rebonds, 5 passes, une interception et un contre, peut être au bord de la retraite aujourd'hui faute de propositions ?

Face à cette situation, Jamal Crawford a admis cette semaine qu'il se laissait encore un peu de temps avant de tirer sa révérence. Il le fera en cours de saison prochaine, si rien ne s'est matérialisé d'ici là. En attendant, des joueurs avec son profil, certes un peu plus jeunes, comme JR Smith, ont trouvé un contrat.

Le pari avec Michael Jordan qui a coûté une voiture à Jamal Crawford

Du basket sur un playground ou à son domicile n'a pas la même valeur qu'un match officiel, mais on ne peut s'empêcher de se dire que "J-Crossover" peut encore rendre des services en sortie de banc. Le triple meilleur 6e homme de l'année en NBA était à l'honneur ce week-end, dans une vidéo relayée par son fils Eric, sophomore à l'université de Benedict en NCAA.

Pops showing me some combo moves #4thofjulywork pic.twitter.com/nz085Ptk4l — E Crawf 🏀 (@laylowAWB) July 5, 2020

Des forfaits sont encore à prévoir parmi les 22 équipes invitées dans la bulle d'Orlando pour la reprise de la saison NBA. Quand on voit que Landry Shamet est incertain pour les Los Angeles Clippers après avoir été testé positif au Covid-19, on se dit que Jamal Crawford ne ferait pas tâche dans cet effectif pour 10 minutes par match...