Le pari avec Michael Jordan qui a coûté une voiture à Jamal Crawford

Jamal Crawford a débarqué en Mercedes… et il est reparti à pied. L’histoire d’un concours de tirs un peu particulier qui a mal tourné pour le vétéran NBA. On ne sait pas exactement à quand remonte l’anecdote racontée par l’ancien joueur Gianmarco Pozzecco. Mais peut-être de l’époque où Crawford jouait aux Chicago Bulls au tout début de sa carrière. Toujours est-il que l’arrière a cru bon de défier Michael Jordan dans un concours à trois-points en cinq tentatives. 1000 dollars pour le vainqueur.

1000 dollars dans la poche de MJ, vainqueur. Mais JC ne s’est pas arrêté là. Il a proposé une revanche pour 5000 dollars. Et il l’a emporté ! Sauf que Jordan n’allait pas non plus se laisser battre de la sorte.

« Il a dit à Crawford : ‘tu es venu avec quelle voiture ? Je suis venu en Ferrari, parions nos voitures. »

Jamal Crawford a eu le malheur d’accepter. Michael Jordan a fait un 5/5 derrière la ligne. Pour ensuite enlever les plaques de la Mercedes de son adversaire et se barrer avec. Mais à part ça, il n’a pas de problème avec les paris hein…