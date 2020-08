Jamal Murray, une performance à 50 points quasiment jamais vue

L’ascension d’une superstar. Comment décrire autrement les performances actuelles de Jamal Murray, qui reste sur trois sorties à 50, 42 puis 50 points ? Le Canadien affiche enfin de la régularité à un très, très haut niveau. Et ses Denver Nuggets, menés 1-3 par l’Utah Jazz, sont revenus à 3-3 après leur nouvelle victoire hier soir (119-107). Avec donc 50 points du meneur. Mais pas n’importe quels 50 points. 50 points en seulement 24 tirs. Et ça, c’est quasiment du jamais vu en NBA. Une première depuis Bob Cousy… dans les années 50 !

That stat TNT just showed about Jamal Murray is wild: 50 points on 24 field goals, the fewest FGs needed for a 50-spot since Bob Cousy in 1953. Whether the Clippers face him or Mitchell in the next round, they'll have another handful awaiting them at guard.

— Andrew Greif (@AndrewGreif) August 31, 2020