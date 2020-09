Jamal Murray, le signe ultime de respect de la part de LeBron James ?

LeBron James a pris ses responsabilités dans le money-time. Face au show réalisé par Jamal Murray, le patron des Los Angeles Lakers a décidé de le défier défensivement. Une décision gagnante pour les Angelenos contre les Denver Nuggets (114-108) sur ce Game 4.

Auteur de 32 points et 8 passes décisives, le Canadien a longtemps réalisé un festival devant les Californiens. Malgré l'enchaînement des matches et un temps de jeu conséquent, le meneur des Nuggets continue de multiplier les grandes performances. De quoi susciter l'admiration de son entraîneur Mike Malone, qui a souligné le choix de James de se placer face à lui.

"Sur les trois derniers matches, je crois que je l'ai utilisé 45, 44 et 43 minutes. Je suis en train d'épuiser le pauvre gamin. Mais quand je le sors du parquet, le match semble basculer très rapidement. En plus, il se coltine le meilleur du meilleur. Sur la série précédente, il y avait Patrick Beverley, Kawhi Leonard et Paul George. Désormais, il doit faire avec Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope, Rajon Rondo, Alex Caruso et même LeBron James maintenant. Ça c'est le signe ultime de respect", a commenté Mike Malone face à la presse.

Comment LeBron James a cadenassé Jamal Murray dans le money time

Sur ces Playoffs, le statut de Jamal Murray a effectivement changé. Il a passé un cap et ses adversaires l'ont très bien vu. LeBron James aussi. Il risque donc de devoir s'habituer à une surveillance de plus en plus rapprochée de la part des meilleurs défenseurs de la NBA.