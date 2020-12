James Harden analysé par Stephen Jackson et ça part dans tous les sens

Stephen Jackson est très bavard depuis sa retraite. Entre ses interventions dans les médias, son podcast All The Smoke, Jacks dit ce qu'il pense, sans aucune retenue. Et comme d'autres, il y a du bon mais aussi du moins bon. Dernièrement, il a évoqué la situation de James Harden sur son compte Instagram. Comment dire... on vous laisse lire tranquillement.

"James Harden ne veut pas être tenu pour responsable. Mike D'Antoni est le pire coach défensif de l'histoire et il ne gagnera jamais en tant que head coach. Il est facile à écraser. James continue donc de se rapprocher de D'Antoni pour ne pas être tenu pour responsable. Les Rockets ont finalement pris un jeune coach noir. Un jeune coach noir a une opportunité et toi tu ne veux même pas le voir au training camp. Tu ne veux pas jouer pour lui. À quoi ça ressemble ? Et après vous vous demandez pourquoi dès qu'un coach noir trouve un job, il se retrouve dans une situation de merde. Regarde ce que tu fais. Ce qu'un vrai ferait, c'est qu'il jouerait pour ce coach noir et essaierait de faire quelque chose avec John Wall et DeMarcus Cousins, des vrais. Mais évidemment, tu préfères aller voir des rappeurs."

Très touché par la situation aux Etats-Unis du fait de sa proximité avec George Floyd, Stephen Jackson mélange un peu tout. Le fait que Stephen Silas soit un jeune coach noir comme le répète bien l'ancien Spur, n'entre pas en ligne de compte dans la perception de James Harden, déterminé à gagner rapidement. Il estime que son temps à Houston est terminé, peu importe qui entraînera. Et ça s'entend.

Quant à la partie sur Mike D'Antoni, qui est devenu l'assistant de Steve Nash aux Nets, il y a plus classe....

Pourquoi personne ne veut de James Harden