James Harden peut-il perdre sa couronne de meilleur scoreur ?

Non. Enfin si. Mais pas vraiment. Mathématiquement, c'est encore jouable... Voilà ce que l'on peut répondre au sujet d'une éventuelle chance pour Bradley Beal de finir meilleur scoreur de la saison 2019-2020 en NBA, pour la première fois de sa carrière. Les Washington Wizards ont été invités à participer à la reprise de la saison à Orlando, ce qui fait que James Harden ne peut pas encore célébrer un troisième titre de meilleur marqueur consécutif. Enfin, pas tout à fait...

Selon les calculs de Tim Reynolds, de l'Associated Press, il existe un scénario où Bradley Beal se transforme en super-héros et renverse la situation. Mais que les fans des Houston Rockets et du barbu en chef se rassurent : ça n'arrivera pas à 99.9%.

Pour ce faire, si on considère que James Harden va rester sur sa moyenne actuelle de 34.4 points par match, il faudra que Beal tourne à... 61.6 points de moyenne sur les 8 rencontres que disputeront les Wizards du côté de Disney World Resort. Même si Harden venait à être en sous-régime et à naviguer plutôt autour des 30 points, Bradley Beal devra au minimum être à 60 points de moyenne sur cette fenêtre, lui dont la meilleure perf au scoring en carrière est de 55 points, en février dernier, contre les Milwaukee Bucks.

James Harden va donc se rapprocher d'autres grands artilleurs de la ligue avec une troisième couronne.

C'est par exemple une de moins que son ancien coéquipier à OKC Kevin Durant, et une de plus que son actuel camarade à Houston Russell Westbrook. Ce trio est quand même sacrément loin du leader en la matière, un certain Michael Jordan, 10 fois meilleur marqueur de la ligue. Derrière "MJ", on retrouve Wilt Chamberlain, sacré à 7 reprises, et le trio Kevin Durant-Allen Iverson-George Gervin (4 fois).

Il reste encore quelques saisons à James Harden pour rejoindre et dépasser ce joli petit groupe.