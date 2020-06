James Harden comparé à Jordan et Chamberlain par une légende NBA

Hakeem Olajuwon est assez indiscutablement le meilleur joueur de l'histoire des Houston Rockets. C'est avec lui comme leader que les Texans ont réussi le back to back en 1994 et 1995, pour les deux seuls titres depuis leur arrivée à Houston en 1971. Son avis est donc intéressant sur ce que sont les Rockets aujourd'hui et sur l'impact de James Harden, l'un des joueurs les plus clivants de la ligue. Le débat sur sa place dans la hiérarchie des talents dans cette génération est souvent houleux.

L'aura de "The Dream" fait qu'on est obligés d'écouter son avis sur la question. Sans que ce soit une immense surprise, l'ancien MVP de la ligue s'est montré élogieux envers Harden. Peut-être un tout petit peu trop ? Il a en tout cas chanté ses louanges en le comparant à d'illustres légendes lors de son passage dans l'émission Sportstalk sur 790 AM.

"Est-ce que James Harden est du calibre des joueurs qui gagnent des titres ? Bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est extrêmement difficile de porter sur ses épaules une équipe lorsque l'on joue à son poste. Regardez ses statistiques... C'est du niveau de Michael Jordan ou de Wilt Chamberlain. Pour cette époque, ce qu'il fait est incroyable.

James Harden a les capacités pour être champion, ce n'est qu'une question de temps. Il est tellement complet... C'est un gagnant. Je pense qu'avec Russell Westbrook et du renfort, ils seront capables d'aller loin en playoffs. Il lui fallait quelqu'un capable de lui permettre de recharger les batteries. Westbrook amène ça".

On comprend l'idée. Olajuwon ne dit pas nécessairement que James Harden est de la même trempe que Jordan ou Chamberlain en ce qui concerne les accomplissements en carrière. Simplement que les stats qu'il déploie au scoring depuis des années font de lui une sorte d'anomalie pour l'époque.

Charge au "Bearded One" de se montrer aussi digne de ces flatteuses comparaisons en matière de palmarès collectif dans les mois et les années qui viennent...

Les statistiques de James Harden sont évidemmen