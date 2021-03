James Harden, ses nouvelles confidences avant de retrouver les Rockets

James Harden va vivre un grand moment la nuit prochaine. Pour la première fois depuis son trade, l'arrière des Brooklyn Nets va affronter les Houston Rockets. Pour son retour au Toyota Center, le barbu va se retrouver au centre de toutes les attentions.

Avant les retrouvailles entre les deux parties, le joueur de 31 ans a probablement apprécié l'annonce du propriétaire Tilman Fertitta : son maillot va être retiré. En attendant, Harden a réalisé de nouvelles confidences sur son départ des Rockets.

"J'espère être reçu avec avec amour. L'amour et l'attention que j'ai donné à cette ville, que je donne toujours, j'espère avoir cette faveur en retour. Je pensais que je n'allais jamais quitter cette franchise. J'avais l'idée de faire tout le reste de ma carrière à Houston.

Mais des choses se sont passées. J'ai eu des objectifs différents et j'ai eu une autre vision pour moi, ma carrière et ma famille. Mais comme je l'ai déjà dit, ça ne change pas ce que je ressens pour cette ville.

La fin n'a pas été aussi douce que prévu. La communication entre moi et les dirigeants a été un peu difficile. J'aurais aimé que ce soit plus simple, mais non", a regretté James Harden pour ESPN.