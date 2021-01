James Harden, de gros doutes sur sa capacité à se sacrifier pour un titre ?

Depuis plusieurs semaines, James Harden souhaite quitter les Houston Rockets. Pour le moment, malgré quelques contacts avec des franchises, la formation texane n'a eu aucune discussion sérieuse pour un trade de l'arrière. Il faut dire que les Rockets réclament un prix élevé pour accepter un échange du barbu.

Et jusqu'à maintenant, les équipes intéressées par Harden n'ont pas semblé prêtes à sacrifier une autre star pour le récupérer. Comment expliquer cette situation ? Pour Sports Illustrated, plusieurs dirigeants de la NBA ont tenté d'expliquer cette méfiance envers l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder.

"Je ne crois pas qu'il soit prêt à se sacrifier pour gagner un titre. James est comme Allen Iverson : il veut gagner à sa façon en réalisant des chiffres historiques. Je ne vais jamais remettre en cause son envie de gagner. Mais il veut gagner selon ses propres termes", a commenté un dirigeant de la Conférence Est. "J'ai beaucoup de mal à l'imaginer jouer d'une autre façon (par rapport à son style à Houston, ndlr). Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit par rapport à lui ou aux Rockets", a déclaré un dirigeant de la Conférence Ouest.

L’offre du Heat trop insuffisante pour James Harden ?

Qu'ils soient fondés ou non, les doutes autour de James Harden sont bien réels. Malgré son énorme talent et ses qualités offensives incroyables, le joueur de 31 ans ne parvient pas à convaincre les franchises à faire "all-in" pour lui. Et si cette tendance se confirme, il pourrait encore rester un bon moment à Houston...