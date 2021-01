James Harden, cinq franchises ont officiellement contacté les Rockets

La situation de James Harden n'a pas évolué aux Houston Rockets. Mécontent, l'arrière souhaite quitter la franchise texane. Face au prix réclamé par ses dirigeants, le joueur de 31 ans se montre ouvert à considérer de plus en plus de destinations au fil des semaines. Mais pour le moment, rien ne bouge.

En réalité, selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, cinq franchises ont officiellement contacté les Rockets pour évoquer un éventuel trade. Sans surprise, on retrouve ainsi les Brooklyn Nets et les Philadelphia Sixers. Et ensuite, il y a aussi les Boston Celtics, le Miami Heat et les Toronto Raptors.

Pour l'instant, malgré des contacts officiels entre les Rockets et ces équipes, les discussions n'ont jamais réellement avancé. Houston a fixé un tarif très élevé pour Harden et n'a aucune intention de se précipiter. Le feuilleton semble donc bien parti pour durer.

James Harden met le feu et rappelle qu’il n’est pas n’importe qui

A noter que les Milwaukee Bucks ont également pensé à contacter Houston. En interne, la formation du Wisconsin a envisagé cette possibilité. L'idée a même été évoquée avec Giannis Antetokounmpo. Mais finalement, pour des raisons inconnues, les Bucks n'ont pas creusé cette piste.

De son côté, James Harden ne semble pas vraiment perturbé par cette situation. Malgré son envie de partir, il continue d'être performant avec les Rockets. Encore la nuit dernière, il a été le grand artisan (33 points) du succès des siens face aux Sacramento Kings (122-119). Suffisant pour pousser les équipes à rappeler Houston ?