L’offre du Heat trop insuffisante pour James Harden ?

Vous reprendrez bien une portion de rumeurs sur James Harden, non ? C’est en partie l’actualité du jour avec des nouvelles informations au sujet du potentiel transfert de la superstar. Il se murmure par exemple que les Houston Rockets pourraient s’intéresser à Tyler Herro et Duncan Robinson du Miami Heat. Mais en réalité, ils veulent même beaucoup plus que ça.

Am told Rockets want significantly more than that https://t.co/vuJXSVJ09Y — Barry Jackson (@flasportsbuzz) December 31, 2020

Les Floridiens ne peuvent pas « juste » proposer leurs deux jeunes les plus prometteurs et espérer mettre la main sur une superstar, qui plus est un MVP. Cependant, rien n’indique que les dirigeants du Heat ont formulé cette offre. Ça paraît même peu probable puisqu’il faudrait ajouter des joueurs pour respecter l’équilibre des salaires.

Même en gonflant la proposition avec des tours de draft et des joueurs expérimentés, on ne voit pas vraiment les Rockets accepter. Herro est un jeune très intéressant mais est-il vraiment perçu comme un futur cornerstone par la franchise texane ? Surtout que Houston démarre pas trop mal avec un groupe intéressant autour de James Harden.

