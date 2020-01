James Harden et Trae Young sont devenus cette nuit les deux premiers adversaires à compiler à un triple-double à plus de 40 points sur le même match.

James Harden et Trae Young se sont livrés à un duel épique hier soir. Chacun a tout fait pour repartir avec la victoire. 41 points, 10 rebonds et 10 passes pour le MVP barbu des Houston Rockets. 42 points, 13 rebonds et 10 passes pour le jeune meneur moustachu des Atlanta Hawks. Mais au final, c’est le plus expérimenté des deux qui l’a emporté avec un succès 122 à 115 des Texans. Néanmoins, les deux stars auront marqué l’Histoire de la NBA sur cette rencontre.

Ils sont devenus les deux premiers joueurs à compiler un triple-double à 40 points sur le même match. En revanche, Young et Harden n’ont pas été particulièrement adroits : 11 sur 30 pour le premier et 9 sur 34 pour le second… avec un peu plus de réussite, ils claquaient chacun 50 pions. Mais bon, un record reste un record et, en NBA, toutes les occasions de célébrer une statistique, même la plus loufoque possible, est la bienvenue.

Le duel entre James Harden et Trae Young