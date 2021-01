James Harden, un transfert finalement reporté à cet été ?

Avec la reprise des matches, les cartons des uns, les déboires des autres et l’épidémie de COVID-19, les rumeurs autour de l’avenir de James Harden sont passées à la trappe. Elles ne font plus l’actualité et les équipes éventuellement intéressées par le MVP semblent avoir tourné la page… pour le moment.

Aucun transfert ne paraissait imminent malgré le fait que le joueur ajoutait constamment des équipes à sa liste de destinations préférentielles. Les Rockets demandaient tout simplement trop – et sans doute à raison – tandis que les franchises se montraient parfois frileuses pour une superstar dont l’attitude est pointée du doigt depuis plusieurs semaines.

« Les dirigeants autour de la ligue sont de plus en plus confiants sur le fait qu’Harden va se contenter d’au moins finir la saison avec Houston », confie Kevin O’Connor.

L’insider de The Ringer ajoute que James Harden tient toujours à partir. Mais peut-être pas maintenant. Peut-être plutôt cet été, quand les négociations seront plus faciles à mettre en place. Avec les équipes déçues de leur parcours en playoffs éventuellement plus enclins à casser leur noyau dur pour faire venir l’arrière All-Star.

En attendant, le barbu va donc essayer d’aller le plus loin possible avec une formation des Rockets assez intrigante. John Wall revient bien. Christian Wood est brillant. Et Harden compile plus de 26 points et 11 passes (premier en NBA). Houston n’a gagné que 3 de ses 8 premiers matches mais les Texans peuvent poser des difficultés à leurs adversaires en playoffs.

