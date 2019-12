La NCAA a eu raison de la patience de James Wiseman et a montré, une nouvelle fois, qu'elle manquait terriblement de logique. Le pivot des Memphis Tigers, suspendu 11 matches et condamné à rembourser la somme (11 500 dollars) avec laquelle Penny Hardaway a aidé sa famille à s'installer dans le Tennessee, a décidé de renoncer au championnat universitaire. Favori depuis la rentrée pour être le n°1 de la Draft 2020, Wiseman va se concentrer sur sa préparation physique en vue de la saison prochaine. Il passera, comme tous les autres candidats, des workouts auprès des franchises NBA intéressées et pourra, s'il le souhaite, participer au Draft Combine. Selon Shams Charania de The Athletic, James Wiseman va se mettre en quête d'un agent pour le représenter.

Le jeune intérieur figurait en première position de notre Mock Draft 2020 1.0 il y a quelques jours. Pas sûr que sa défection l'empêche de succéder à Zion Williamson comme premier prix de la Draft. Cole Anthony et LaMelo Ball sont blessés et Anthony Edwards, autre top prospect, devra continuer sa progression avec Georgia pour convaincre qu'il peut être 1st pick.