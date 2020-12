Stephen Curry détaille le rôle de James Wiseman aux Warriors

Les tops picks de la draft se retrouvent généralement dans des franchises dysfonctionnelles ou, au mieux, simplement en reconstruction. James Wiseman, lui, a de la chance. Il se retrouve aux Golden State Warriors, l’une des organisations les plus stables de la ligue. Quintuples finalistes avant de traverser une saison de transition.

« James Wiseman me fait penser à Chris Bosh mais en bien plus athlétique »

Le jeune homme va pouvoir apprendre au côté d’un grand joueur comme Stephen Curry par exemple. Intéressant pour son développement. Surtout que malgré les ambitions des Dubs – qui comptent retrouver les playoffs même en l’absence de Klay Thompson – le deuxième choix de la draft 2020 pourrait avoir un impact.

« Il peut vraiment contribuer et on espère qu’on va réussir à le libérer pour qu’il fasse de nous une meilleure équipe de basket », annonce déjà Curry. « Son succès se mesurera de plusieurs façons différentes. Ce ne sera pas forcément dans les stats. Par contre, il pourra jouer des matches importants et nous aider à gagner. »