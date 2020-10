James Wiseman est l'un des prospects les plus intrigants de la Draft NBA 2020. Son coach Penny Hardaway le voit déjà très, très fort.

Parmi les joueurs les plus intrigants de la Draft NBA 2020, qui se tiendra virtuellement le 18 novembre, James Wiseman est à mettre en tête de liste. Un temps considéré comme un crédible 1st pick, puis suspendu à cause de l'aide financière que son coach Penny Hardaway a accordé à sa famille, Wiseman a vu sa cote chuter après l'annonce de son départ de l'université de Memphis.

Pourtant, le potentiel est toujours là et le jeune intérieur a de très bonnes chances d'être pris quelque part entre la première et la quatrième place. Si les Golden State Warriors ont l'air d'apprécier particulièrement Deni Avdija, il ne serait pas illogique de les voir miser sur un jeune intérieur, un secteur dans lequel ils ne sont pas franchement garnis.

« Agonie, souffrance, pleurs », James Wiseman a vécu un calvaire depuis sa suspension

Penny Hardaway, justement, a expliqué cette semaine les raisons pour lesquelles les Warriors - et n'importe quelle autre équipe à vrai dire - devraient drafter James Wiseman malgré son inexpérience. L'ancien meneur d'Orlando n'a pas hésité à comparer son éphémère protégé à un joueur dont le profil aurait été parfait pour la NBA de 2020.

"Son jeu me fait quelque part penser à celui de Chris Bosh. Je sais que l'on dit ça de pas mal de joueurs, mais quand je vois jouer James, je vois vraiment des similitudes. Surtout quand je le vois réussir à s'écarter derrière la ligne à 3 points. Sauf qu'il est bien plus athlétique que Bosh", a expliqué Penny sur NBC Sports Bay Area.

James Wiseman, en avance sur la défense

Hardaway ne s'est pas arrêté là et a joué les VRP de qualité en expliquant que James Wiseman était déjà en avance dans l'une des deux moitiés de terrain.

"James est bon en attaque et en défense. Mais si je devais dire là où il est le plus en avance, c'est en défense. Il est déterminé à protéger le cercle tous les soirs. Je ne dis pas qu'il va marquer 15 ou 20 points à chaque match dans le même temps, mais vous pouvez être sûrs qu'il va défendre et prendre des rebonds à chaque fois. Il est parfaitement capable de switcher en défense. Je lui ai fait faire ça pendant un temps à Memphis. La NBA c'est le plus haut niveau qui soit, mais il a la vitesse de déplacement pour pouvoir switcher sur des arrières et défendre sur eux".

Dans trois semaines, on saura quelle franchise a été la plus convaincue par les arguments présentés par James Wiseman et son entourage.

