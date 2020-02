James Wiseman a un peu disparu des radars depuis sa décision de quitter la fac de Memphis, en réaction à sa suspension pour 12 matches. Longtemps considéré comme un 1st pick évident pour la Draft 2020, le jeune pivot avait également été condamné à rembourser la somme de 11 000 dollars prêtée par Penny Hardaway, son coach, pour aider sa famille à s'installer à Memphis. Une aberration pour un étudiant qui ne touchait déjà pas un centime lorsqu'il était à la fac. Invité par Adrian Wojnarowski d'ESPN sur son podcast, James Wiseman a expliqué à quel point il se sentait mal depuis que cette histoire a bousculé sa trajectoire.

"J'étais vraiment au milieu d'une tempête. Je me sentais dans la pire situation possible. J'étais dans une agonie mentale et une souffrance. Je pleurais toutes les nuits parce que j'avais envie d'être sur le terrain. Mon objectif était d'avoir une belle carrière universitaire, gagner le titre NCAA... Mais après deux matches, tout a commencé à aller mal sur le plan de mon bien-être mental. J'étais déprimé et tout ça était très déshumanisant pour moi. C'était injuste à mes yeux parce qu'ils m'ont prévenu à la dernière minute. Coach Penny m'en parlé et ça m'a touché et choqué. Être suspendu 12 matches et devoir rembourser l'argent, c'était surréaliste. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'une violation du règlement et de ce que ça impliquait".

Si beaucoup de Mock Drafts voient désormais Anthony Edwards être pris en première position de la Draft 2020, le talent de James Wiseman et ce qu'il sera capable de montrer lors des workouts devraient tout de même lui garantir une place parmi les 5 premiers choix de cette cuvée.