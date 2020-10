La Draft NBA 2020 est dans moins d'un mois (le 18 novembre, en mode virtuel à cause de ce que vous savez...) et il est toujours aussi difficile de savoir qui va faire quoi. Les Minnesota Timberwolves sont dans le flou avec le pick n°1 - leur GM l'a avoué cette semaine et pour une fois ce n'est pas de la langue de bois - et le choix des Golden State Warriors en n°2 est aussi une énigme.

Il y a quelques jours, on vous faisait part des rumeurs autour d'un intérêt des Dubs pour Deni Avdija. Dans la foulée de ces bruits de couloirs, on l'envoyait même aux Warriors avec ce fameux pick n°2 dans notre Mock Draft 2020. Visiblement, ce n'était pas une mauvaise inspiration.

Steve Kerr et la direction des Warriors ont rencontré Deni Avdija cette semaine et lui ont fait passer un workout. Vu la situation, chaque meeting de cet ordre revêt une importance de taille et mieux vaut faire bonne impression. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'Israélien.

Selon The Athletic, le joueur du Maccabi Tel Aviv a "époustouflé" tout l'encadrement de la franchise californienne. Non seulement parce qu'il a été bon lors de la session à laquelle il a été soumis sur le terrain, mais aussi et surtout lors de l'entretien qui s'en est suivi.

Tout ça ne veut absolument pas dire que Deni Avdija sera une superstar ou un joueur dans la veine de Luka Doncic comme trop de gens l'ont laissé entendre à un moment. Mais qu'un front office et un staff d'élite comme celui des Golden State Warriors soit aussi impressionné par le garçon montre a priori que le potentiel est bien là.

Encore une fois, lui-même s'est détaché des comparaisons injustifiées avec Doncic - avoir la précocité et le talent du Slovène au haut niveau tiendrait du miracle - et entend être lui-même.

S'il n'est pas pris en n°2 par les Warriors, il est en tout cas probable qu'Avdija finisse dans le top 5 ou soit récupéré par Golden State via un trade down si telle est l'intention du General Manager Bob Myers.

