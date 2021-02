James Wiseman à l’arrêt, c’est bien dommage pour les Warriors

Le rookie James Wiseman s'est blessé au poignet et il sera donc indisponible pendant au moins une semaine. Un coup dur.

Même s’il venait de sortir du cinq majeur des Golden State Warriors, James Wiseman continuait sa montée en puissance. Le deuxième choix de la dernière draft avait récemment inscrit 25 points contre les Minnesota Timberwolves par exemple.

James Wiseman voulait faire payer les Wolves, mission réussie

Mais sa progression va connaître un temps d’arrêt. En effet, le jeune intérieur souffrirait d’une entorse au poignet selon ESPN. Il sera réévalué d’ici 7 à 10 jours et manquera donc plusieurs matches en attendant. Steve Kerr était évidemment dégoûté pour son joueur.

« C’est chiant. Mais au moins ce n’est rien de trop grave », confie le coach qui précise qu’il ne changera pas sa rotation. « Looney sera toujours titulaire. Eric Paschall aura des minutes au poste cinq. On joue aussi Draymond Green sur cette position. »

James Wiseman va tout de même manquer aux Warriors. Il leur apporte de la taille et des qualités athlétiques – mais aussi un peu d’adresse – en sortie de banc. Le rookie tourne à 12 points, 6 rebonds, 50% aux tirs et 41% à trois-points depuis le coup d’envoi de la saison. Il est clairement l’un des meilleurs joueurs de sa promotion et son avenir s’annonce brillant.