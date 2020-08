La NBA n'avait pas le choix, il fallait terminer cette saison coûte que coûte. Les dégâts financiers, en cas d'annulation, auraient été tout simplement trop énormes à assumer. La ligue a donc opté pour un lieu unique, où tous les joueurs, les membres du staff, et autre personnel des équipes sont réunis. Pour le moment, cette bulle est un succès. Mais il y a évidemment des contraintes, notamment celles concernant les familles. Jusqu'à la fin du premier tour, les proches ne pourront venir à DisneyWorld. Soit plus de deux mois après l'arrivée de toutes les franchises. Ce qui demande tout un travail comme l'indique Jaylen Brown qui, dans un premier temps, avait demandé aux joueurs d'arrêter de se plaindre sur les conditions de vie dans la bulle.

"Je veux attirer l'attention sur la santé mentale. Personne n'en parle mais être ici dans la bulle, c'est un challenge pour tous les gars. C'est comme si tu étais tout le temps au boulot. Beaucoup de gars, quand il ne jouent pas au basket, veulent être capable de partir et d'oublier un peu le basket. C'est impossible ici. Tu veux prendre du bon temps et tu vois Donovan Mitchell qui s'assoit et tu te dis 'je n'ai pas envie de le voir, là tout de suite'. C'est un peu ce qu'il se passe", dit-il.

Je veux vraiment mettre le doigt sur ça, la dépression dans ce genre d'endroit comme la bulle. Des gars souffrent de ça mais ne se sentent pas assez en confiance pour l'évoquer ouvertement. Être capable de parler à quelqu'un, ce sont des conversations que nous devons avoir. C'est compliqué d'être loin de nos familles et d'être isolé du reste de la société."