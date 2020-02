Jeremy Lamb, blessé au genou, contraint de mettre un terme à sa saison

Avec un bilan de 33 victoires pour 24 défaites, les Indiana Pacers sont très bien partis pour se qualifier pour les Playoffs. Avant de connaître des dernières semaines difficiles, cette équipe, 6ème à l'Est, pouvait même espérer le Top 5. Et malheureusement, la franchise d'Indianapolis vient de subir un coup dur avec la blessure de Jeremy Lamb. Lors de la déroute face aux Toronto Raptors (81-127) lundi, l'arrière a été ainsi touché sur une mauvaise réception. Et le verdict est tombé : l'ancien joueur des Charlotte Hornets souffre d'une entorse du ligament croisé antérieur, d'une déchirure au ménisque et d'une fracture au genou droit. Bien évidemment, il s'agit d'une blessure qui va nécessiter une opération et donc la fin de sa saison.

Indiana’s Jeremy Lamb has suffered a torn ACL, torn meniscus and fracture in his left knee. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 24, 2020

Avec 12,5 points, 4,3 rebonds et 2,1 passes décisives de moyenne, Lamb rendait de précieux services aux Pacers. Et forcément, son indisponibilité va pénaliser l'équipe. On peut aussi craindre pour la suite de la carrière du joueur de 27 ans. Revenir d'une telle blessure va probablement représenter une véritable épreuve pour lui. En tout cas, Jeremy Lamb va bel et bien manquer à Indiana dans les mois à venir.