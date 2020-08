Jimmy Butler lance un business improbable dans la bulle Disney

La plupart des joueurs NBA ont ramené de quoi s'occuper au sein de la bulle. Playstation, autres consoles de jeu, livres, matériel d'enregistrement, etc. Jimmy Butler, lui, s'est pointé avec sa machine à café. Et il en profite pour arrondir ses fins de mois. En effet, une photo postée par Meyers Leonard affiche le business mis en place par son coéquipier du Miami Heat. Ce dernier vend tout simplement ses cafés à quiconque veut en profiter au sein de la bulle. Mais à 20 dollars l'unité.

blocked out the room number on the off chance it’s why this got deleted but JIMMY BUTLER’S BUBBLE COFFEE SHOP I AM LOSING IT pic.twitter.com/hQlW6Qv63b

— sarah j. dudski (@dudski) August 15, 2020