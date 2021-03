Jimmy Butler est discrètement monstrueux et méchamment valuable

Dans une relative indifférence générale, Jimmy Butler a ramené le Miami Heat dans le top 4 de l'Est.

Après un début de saison très, très poussif, le Miami Heat est de retour dans le game à mi-saison. Il faut dire que le groupe d'Erik Spoelstra n'a pas été épargné, comme d'autres équipes, par les pépins physiques et les absences liées au protocole Covid. Jimmy Butler a particulièrement pris cher pendant cette période. Celui qui a enflammé la bulle NBA avec des performances monstrueuses jusqu'en Finales NBA, a été frappé de plein fouet par le Covid. Butler a perdu du poids et a mis un peu de temps avant d'être en mesure de retrouver le terrain à 100%, à l'image d'autres joueurs affaiblis par ce foutu virus. Mais Jimmy Butler n'est pas la cible la plus simple à terrasser.

Depuis son retour à la compétition et particulièrement ces dernières semaines, l'arrière de 31 ans est dans une forme discrètement incroyable. Discrètement, parce qu'en saison régulière Butler n'est jamais le joueur dont on parle le plus. Rares sont les matches où il va coller 45 ou 50 points. En revanche, sur la capacité à faire gagner son équipe et à être influent dans tous les secteurs de jeu, "Jimmy Buckets" n'a presque pas d'égal en ce moment.

Sur les 6 derniers matches - Miami reste sur 4 victoires de rang après son Butler a tout bonnement été magnifique. Il tourne à 29 points de moyenne à 65% de true shooting*, 8 passes, un peu moins de deux pertes de balles et une défense d'élite comme il sait si bien en proposer. Jimmy Butler cumule 4 "stocks" (les steals + les blocks) de moyenne sur la période, en plus d'un impact non quantifiable en termes d'intelligence de jeu.

Date Opp Score Type Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk PF Pts Mar 15 @ORL 102-97 Reg 36:29 10 17 58.8 0 4 0.0 9 10 90.0 2 5 7 9 1 5 1 1 29 Mar 13 @CHI 101-90 Reg 33:01 9 17 52.9 0 1 0.0 10 12 83.3 0 3 3 8 2 4 1 2 28 Mar 12 ORL 103-111 Reg 35:41 9 17 52.9 1 4 25.0 8 13 61.5 1 7 8 11 2 3 1 2 27 Mar 5 @NO 103-93 Reg 34:03 10 14 71.4 1 2 50.0 8 9 88.9 0 3 3 9 3 3 0 3 29 Feb 27 UTA 116-124 Reg 34:44 12 22 54.5 0 3 0.0 9 11 81.8 4 6 10 8 3 1 0 0 33 Feb 25 TOR 108-116 Reg 34:28 8 17 47.1 3 4 75.0 8 8 100.0 2 6 8 10 2 3 1 1 27

Miami a remporté 10 de ses 11 derniers matches pour pointer désormais au 4e rang de la Conférence Est. Si l'impact de Butler ne vous parait pas si évident en regardant les rencontres des Floridiens, dites-vous que Miami a perdu 10 des 14 matches durant lesquels il était absent.

On a dans l'idée que Jimmy Butler est plus un joueur de playoffs que de saison régulière, mais toute sa panoplie, du leadership jusqu'au strict aspect technique, le rend absolument indispensable. Peut-être ne le verra-t-on jamais réellement dans une discussion pour le titre de MVP, mais y a-t-il vraiment beaucoup de joueurs plus "valuables" à leur équipe que lui en NBA aujourd'hui ?

