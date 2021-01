Jimmy Butler affaibli et amaigri à cause du Covid ?

Les équipes NBA ne sont pas tenues de dévoiler le nom de leurs joueurs testés positifs au Covid-19. Certains sont simplement mis en "protocole sanitaire", sans que l'on sache s'ils ont été cas contact ou s'ils sont directement touchés par ce foutu virus.

Jimmy Butler fait partie de ces joueurs écartés par le "protocole" depuis le 10 janvier et sa situation pose question. Pour la première fois, Butler a fait une apparition sur le banc avec ses camarades, évidemment pas en tenue. Beaucoup ont noté que l'ancien arrière de Chicago semblait amaigri, lui qui est généralement dans une condition physique quasi parfaite.

Good to see Jimmy Butler at least back with his Heat teammates on the bench. pic.twitter.com/9AJLeJTexg

— Will Manso (@WillManso) January 28, 2021