Jimmy Butler a totalement redoré son image la saison dernière. En raison de ses problèmes connus aux Minnesota Timberwolves ou encore aux Philadelphia Sixers, l'ancien des Chicago Bulls n'avait pas une réputation très flatteuse en NBA. Il était même perçu comme un joueur "à problèmes".

Mais au Miami Heat, il a trouvé sa place. Leader exigeant, le natif de Houston a trouvé une équipe où son fort caractère était nécessaire. Et surtout, il a rapidement réussi à faire l'unanimité dans le groupe pour créer une véritable cohésion autour de lui.

Avec les bons résultats des Floridiens et son attitude exemplaire, Butler bénéficie désormais d'une bien meilleure cote de popularité. Et sans surprise, le joueur de 31 ans s'en fout...

"Maintenant, les gens ont une vision différente de moi, de la personne, du coéquipier et du joueur que je suis. Mais je suis le même mec depuis que je suis devenu quelqu'un dans cette ligue. Mais ils m'ont vu gagner quelques matches, donc maintenant il faut changer l'histoire autour de moi ?

Je m'en balance totalement. Moi, je vais juste continuer d'aller sur le parquet et de me battre. C'est moi, dans tout ce que je fais. Maintenant, les gens ont envie de changer ça. Mais non, je suis simplement là où je dois être, là où j'ai envie d'être. A Miami. Eux ils m'ont toujours aimé pour ça", a confié Jimmy Butler pour GQ.