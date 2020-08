Jimmy Butler ne se trouve pas dans la bulle pour se faire des amis. Et l'ailier du Miami Heat ne veut pas non plus faire de la figuration. A l'approche des Playoffs, l'ancien joueur des Chicago Bulls a affiché ses grandes ambitions. Et il ne se contentera pas de seulement passer le premier tour à l'Est face aux Indiana Pacers. Ambitieux, Butler ne pense qu'à une seule chose : le titre NBA. Et il se moque de l'avis des observateurs, qui ne placent pas forcément le Heat parmi les équipes favorites.

"Nous pouvons gagner le titre. Nous ne sommes pas considérés comme des favoris ? Je m'en moque. Je m'en moque. Il y a une chose à savoir sur moi, je m'en balance complétement ce que les gens disent sur moi. Et je sais que je peux aussi parler au nom de mes coéquipiers à ce sujet : ils s'en moquent royalement également", a assuré Jimmy Butler lors d'un entretien accordé à ESPN.

Jimmy Butler a parlé, assumé puis dominé…

Un discours à l'image de Jimmy Butler. Avec sa forte personnalité, il a réussi à s'imposer comme un leader idéal pour le Heat. Reste à savoir si ses performances seront à la hauteur de cette sortie très ambitieuse.