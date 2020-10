LeBron a voulu trashtalker Jimmy Butler, il l’a payé au centuple !

Si vous avez regardé le game 3 des Finales NBA entre les Los Angeles Lakers et le Miami Heat, vous l'avez forcément vu. A un peu plus d'une minute de la fin, après avoir donné 9 points d'avance à son équipe sur un drive, Jimmy Butler s'est tourné vers LeBron James, qui repartait vers son banc. "Jimmy Buckets" avait du feu dans les yeux et du venin dans la bouche.

"You're in trouble ! You're in trouble !", peut-on voir Butler lancer en direction du "King". En VF, "vous êtes en galère", ou "vous êtes dans la merde", pour faire plus imagé. En gros, si on devait développer la pensée butlerienne, on expliquerait ça comme ça : "maintenant qu'on a pris un match et que je vous ai montré que j'étais une superstar, vous allez morfler".

Jimmy Butler straight up told LeBron "You're in trouble" pic.twitter.com/daBI9bV5OI — gifdsports (@gifdsports) October 5, 2020

Jimmy Butler, une performance historique pour retourner les Lakers

Sur le coup, on pensait qu'il s'agissait simplement d'une volonté de Jimmy Butler de lancer une petite guerre psychologique avec les Lakers et leur icône. Histoire de tenter de les déstabiliser avant le game 4, à l'ancienne. Sauf que l'on a appris de la bouche-même de Jimmy Butler après la rencontre qu'il n'avait fait que répondre au trashtalk de LeBron James.

"J'ai bien dit ça, oui. Mais je ne l'ai fait que parce que LeBron m'a dit ça à la fin du 1er quart-temps. Donc je n'ai fait que lui rendre la politesse", a expliqué le premier homme à avoir dominé LeBron James à la fois aux points, aux passes et aux rebonds dans un match des Finales, sur le plateau de NBA TV.

Evidemment, tout ça nous fait immanquablement penser au meilleur meme de 2020, parfaitement adapté à la situation...

LeBron: "Y'all in trouble!" Jimmy Buckets: pic.twitter.com/MHOWLlHOED — JIMMY BUTLER STAN ACCOUNT (@ringernba) October 5, 2020

Morale de l'histoire : il faut quand même éviter de chauffer Jimmy Butler plus que de raison. Le gars vous le fait payer au centuple. Et on n'a peut-être pas encore tout vu...